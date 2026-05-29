Pamela Genini Francesco Dolci al cimitero di Strozza nei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza
Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano Francesco Dolci al cimitero di Strozza, dove si trova la tomba di Pamela Genini. I video sono stati acquisiti come parte delle indagini sulla profanazione della tomba. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze in cui sono state girate le riprese o sulle azioni di Dolci nel cimitero. La vicenda è oggetto di approfondimento da parte delle forze dell'ordine.
I filmati delle telecamere del cimitero di Strozza riprendono Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa nel 2025 dal compagno. I video, trasmessi da Dentro la notizia, mostrano l’uomo in due visite sospette prima e dopo il furto della testa della ventinovenne, una sagoma compatibile all’80-90% con la sua. La testa non è mai stata ritrovata. Francesco Dolci al cimitero di Strozza: cosa si vede nei video Cosa ha detto la madre di Dolci Cosa pensa la madre di Pamela Genini Francesco Dolci al cimitero di Strozza: cosa si vede nei video I dettagli delle immagini trasmesse il 29 maggio in esclusiva da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 aprono nuovi scenari sulla decapitazione del corpo di Pamela Genini avvenuta nel cimitero di Strozza. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Pamela Genini, i video di Francesco Dolci al cimitero: le due visite sospette
Notizie e thread social correlati
Pamela Genini e la tomba profanata, persone sospette nel video vicino al cimitero: reazione di Francesco DolciNelle immagini registrate di notte da telecamere di sorveglianza vicino a un cimitero, si vedono alcune persone sospette che si aggirano nei pressi...
Caso Genini, l’ex Dolci potrebbe essere l’uomo ripreso in video a marzo nei pressi del cimitero di StrozzaSecondo le informazioni disponibili, un uomo sarebbe stato ripreso in un video girato a marzo nei pressi del cimitero di Strozza, vicino a Bergamo.
Temi più discussi: Pamela Genini, ricerche della testa trafugata nei terreni di Francesco Dolci; Profanazione Genini: il presunto movente di Dolci, parla la madre di Pamela - 20/05/2026; Pamela Genini, i carabinieri cercano la testa della 29enne nelle aree rurali di proprietà dell’ex Francesco Dolci; Pamela Genini, proseguono le ricerche nelle grotte della Cornabusa senza cani molecolari.
Pamela Genini, i video esclusivi di Francesco Dolci al cimitero anche il giorno della scoperta della tomba profanata facebook
In #esclusiva i video di Francesco Dolci al cimitero in cui è stata profanata la tomba di Pamela Genini. #DentrolaNotizia x.com
Caso Pamela Genini, l'antropologa forense che ha intervistato Francesco Dolci ci racconta tutto: il rosmarino, i terreni e qualche curiosità scientificaL'antropologa forense Elena Varotto è riuscita ad intervistare Francesco Dolci, facendo quello che pochi in televisione hanno fatto: domande tecniche, precise, nel merito. Dal rosmarino sulla tomba di ... mowmag.com
Pamela Genini, duro attacco di mamma Una a Francesco Dolci: Persona perfida, è vendicativo e non confesseràLa mamma di Pamela Genini ha detto che da sette mesi Francesco Dolci è in tv a diffamare la figlia e ciò la fa stare molto male ... virgilio.it