Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano Francesco Dolci al cimitero di Strozza, dove si trova la tomba di Pamela Genini. I video sono stati acquisiti come parte delle indagini sulla profanazione della tomba. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle circostanze in cui sono state girate le riprese o sulle azioni di Dolci nel cimitero. La vicenda è oggetto di approfondimento da parte delle forze dell'ordine.

I filmati delle telecamere del cimitero di Strozza riprendono Francesco Dolci, unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, uccisa nel 2025 dal compagno. I video, trasmessi da Dentro la notizia, mostrano l’uomo in due visite sospette prima e dopo il furto della testa della ventinovenne, una sagoma compatibile all’80-90% con la sua. La testa non è mai stata ritrovata. Francesco Dolci al cimitero di Strozza: cosa si vede nei video Cosa ha detto la madre di Dolci Cosa pensa la madre di Pamela Genini Francesco Dolci al cimitero di Strozza: cosa si vede nei video I dettagli delle immagini trasmesse il 29 maggio in esclusiva da Gianluigi Nuzzi su Canale 5 aprono nuovi scenari sulla decapitazione del corpo di Pamela Genini avvenuta nel cimitero di Strozza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pamela Genini, Francesco Dolci al cimitero di Strozza nei video ripresi dalle telecamere di sorveglianza

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Pamela Genini, i video di Francesco Dolci al cimitero: le due visite sospette

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In #esclusiva i video di Francesco Dolci al cimitero in cui è stata profanata la tomba di Pamela Genini. #DentrolaNotizia x.com

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