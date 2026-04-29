Caso Genini l'ex Dolci potrebbe essere l'uomo ripreso in video a marzo nei pressi del cimitero di Strozza

Secondo le informazioni disponibili, un uomo sarebbe stato ripreso in un video girato a marzo nei pressi del cimitero di Strozza, vicino a Bergamo. Si tratta di un uomo che potrebbe essere l'ex fidanzato e amico di una giovane donna trovata morta nello stesso cimitero. Le immagini mostrano un individuo che cammina di notte, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla sua identità.

Francesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, potrebbe essere l'uomo ripreso in video camminare di notte nei pressi del cimitero di Strozza (Bergamo) dove si trova il corpo della ragazza. Ancora nessuna certezza però. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Pamela Genini, emerge un sospettato: ritrovato VIDEO di un uomo nei pressi del cimitero la sera della decapitazione del corpoIl filmato al vaglio degli inquirenti mostra un uomo muoversi attorno al cimitero in orario notturno. Pamela Genini, in un video si vede un uomo vicino al cimitero: potrebbe essere il profanatoreProseguono le indagini degli inquirenti per arrivare all'identità di colui, o di coloro, che hanno profanato la tomba di Pamela Genini, la modella e... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Caso Pamela Genini: la testa tagliata a novembre, l'ex in procura con un elenco di nomi e il giallo del capello biondo; Caso Genini: l'ex fidanzato deposita memoria sulla profanazione della tomba; Quarto Grado: La verità di Francesco Dolci: ex fidanzato di Pamela Genini Video; Caso Genini, l'ex Francesco Dolci: Ho dato a Pamela 400mila euro in 7 anni. Chiedo giustizia per lei. Caso Genini, l’ex Dolci potrebbe essere l’uomo ripreso in video a marzo nei pressi del cimitero di StrozzaFrancesco Dolci, ex fidanzato e amico di Pamela Genini, potrebbe essere l'uomo ripreso in video camminare di notte nei pressi del cimitero di Strozza (Bergamo ... fanpage.it Caso Pamela Genini: la testa tagliata a novembre, l'ex in procura con un elenco di nomi e il giallo del capello biondoFrancesco Dolci si è presentato in procura a Bergamo spontaneamente per presentare una memoria con un elenco di contatti di persone che avrebbero avuto a che fare con la 29enne uccisa da Gianluca Sonc ... milanotoday.it Tra poco a #Mattino5 gli aggiornamenti sul caso Pamela Genini: l'uomo ripreso dalla telecamere del cimitero sarebbe Francesco Dolci Siamo in diretta anche su Mediaset Infinity https://mediasetinfinity.mediaset.it/diretta/canale5_cC5 - facebook.com facebook Caso Pamela Genini, trovato un mazzo di fiori poggiato sulla bara: era già all'interno del loculo o sono stati messi dopo #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com