palio 2026 va in scena la provaccia si accende il cuore delle contrade

Notizia in breve

Stasera si è svolta la Provaccia del Palio 2026, evento che ha coinvolto le contrade e attirato molti spettatori. L’atmosfera nello stadio Giovanni era carica di entusiasmo, con i rappresentanti delle diverse fazioni pronti a esibirsi. La serata ha visto le prove delle corse e delle esibizioni tradizionali, mentre i partecipanti si preparavano per le competizioni ufficiali che si terranno nei prossimi giorni.