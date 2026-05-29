Palio 2026 va in scena la Provaccia Si accende il cuore delle contrade
Stasera si è svolta la Provaccia del Palio 2026, evento che ha coinvolto le contrade e attirato molti spettatori. L’atmosfera nello stadio Giovanni era carica di entusiasmo, con i rappresentanti delle diverse fazioni pronti a esibirsi. La serata ha visto le prove delle corse e delle esibizioni tradizionali, mentre i partecipanti si preparavano per le competizioni ufficiali che si terranno nei prossimi giorni.
La città si prepara a vivere una delle serate più sentite dell’anno. Stasera lo stadio Giovanni Mari ospiterà infatti la 41esima edizione della Provaccia – Memorial Luigi Favari, l’evento che tradizionalmente apre il lungo fine settimana del Palio e accende definitivamente la passione delle contrade. Più che una semplice prova generale, la Provaccia è ormai diventata un appuntamento identitario per la città. Nata negli anni Ottanta grazie alla volontà del Collegio dei Capitani e delle Contrade, la corsa a pelo dedicata ai giovani fantini emergenti porta il nome di Luigi Favari, storico presidente del Comitato organizzatore della Sagra del Carroccio, figura rimasta profondamente legata alla storia del Palio legnanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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