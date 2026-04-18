A Guazzino si avvicina il momento conclusivo del Palio delle Rocche, con la festa che si concentra sulla giornata di domani. Le serate precedenti sono state caratterizzate da eventi e iniziative che hanno coinvolto la comunità, portando l’attenzione sulla tradizione locale. L’appuntamento finale si svolgerà nella giornata di domani, quando si terrà la gara che conclude l’edizione in corso. La manifestazione coinvolge diverse squadre e si svolge nel rispetto delle regole stabilite.

Continuano le serate di festa a Guazzino in attesa della giornata più attesa, quella di domani, con l’atto finale dell’edizione n. 56 del Palio delle Rocche di Guazzino con le tre contrade (Casaccia, Fontana e Torri) pronte a sfidarsi per l’emozionante corsa delle bighe nel centro del paese, sotto la "regia" del Comitato Festa delle Rocche. Giovedì è stata una serata ricca di eventi. Si è svelato il panno dipinto dall’artista locale, Jasmine Baccheschi, è tornata la processione storica in notturna e si è entrati nel clima del palio con la Provaccia: al termine delle due corse, sommando i tempi e scalando il bonus (tre secondi) degli anelli presi, la Fontana si è aggiudicata la Provaccia con 16,86 secondi (due anelli), davanti alle Torri con 18,3 secondi (due anelli presi) e la Casaccia con 21,07 secondi (un anello preso).🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio delle Rocche di Guazzino. Domani va in scena la sfida finale

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