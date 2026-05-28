Palinsesti Rai Estate 2026 | torna Alessandro Greco fuori Flavio Montrucchio dal pomeriggio di Rai 1

Notizia in breve

Durante la presentazione dei palinsesti Rai estate 2026, è stato annunciato il ritorno di Alessandro Greco in programmazione, mentre Flavio Montrucchio non sarà più presente nel segmento pomeridiano di Rai 1. La conferenza si è svolta il 28 maggio, coinvolgendo le novità previste per la stagione estiva. Sono stati comunicati i nuovi slot e i cambiamenti nella programmazione, senza ulteriori dettagli sui motivi di tali decisioni.