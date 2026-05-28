Palinsesti Rai Estate 2026 | torna Alessandro Greco fuori Flavio Montrucchio dal pomeriggio di Rai 1
Durante la presentazione dei palinsesti Rai estate 2026, è stato annunciato il ritorno di Alessandro Greco in programmazione, mentre Flavio Montrucchio non sarà più presente nel segmento pomeridiano di Rai 1. La conferenza si è svolta il 28 maggio, coinvolgendo le novità previste per la stagione estiva. Sono stati comunicati i nuovi slot e i cambiamenti nella programmazione, senza ulteriori dettagli sui motivi di tali decisioni.
Oggi, giovedì 28 maggio, si è tenuta la presentazione dei palinsesti Rai per l'estate 2026. Il colpo di scena più clamoroso ha riguardato il programma "Estate in Diretta", il contenitore pomeridiano di Rai 1 in staffetta con La Vita in Diretta di Alberto Matano: fuori Montrucchio, dentro solo Manuela Moreno. Torna in campo Alessandro Greco, nome ormai jolly del periodo estivo sulla rete ammiraglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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