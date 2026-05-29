Palestra colpo grosso per l’Inter? Marotta valuta l’idea della grande spesa per portarlo in nerazzurro
L’Inter valuta un investimento importante per rinforzare la squadra, considerando l’acquisto di un giocatore di alto livello. Dopo aver puntato su parametri zero e giovani talenti negli ultimi anni, la società potrebbe decidere di fare un grande acquisto. La decisione dipende dalla disponibilità economica e dalle strategie di mercato, senza ancora conferme ufficiali. La trattativa sarebbe finalizzata a rafforzare la rosa per la prossima stagione.
di Paolo Moramarco Palestra colpo grosso per l’Inter? Dopo anni di parametri zero e giovani talenti, i nerazzurri potrebbero investire su un solo grande acquisto. Da ormai diversi anni l’ Inter ha abbandonato la strategia dei colpi onerosi, privilegiando nelle ultime sessioni acquisti a parametro zero o investimenti contenuti su giovani promettenti come Luis Henrique, Petar Sucic e Andy Diouf. Secondo La Gazzetta dello Sport, però, il club potrebbe cambiare approccio in vista della prossima stagione. Marco Palestra nel mirino. Per assicurarsi Marco Palestra, l’Inter potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 50 milioni di euro, un investimento importante che non si vede in casa nerazzurra dai tempi della campagna acquisti del 2019 guidata da Antonio Conte, culminata con l’arrivo di Romelu Lukaku. 🔗 Leggi su Internews24.com
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