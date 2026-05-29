Palestra colpo grosso per l’Inter? Marotta valuta l’idea della grande spesa per portarlo in nerazzurro

Notizia in breve

L’Inter valuta un investimento importante per rinforzare la squadra, considerando l’acquisto di un giocatore di alto livello. Dopo aver puntato su parametri zero e giovani talenti negli ultimi anni, la società potrebbe decidere di fare un grande acquisto. La decisione dipende dalla disponibilità economica e dalle strategie di mercato, senza ancora conferme ufficiali. La trattativa sarebbe finalizzata a rafforzare la rosa per la prossima stagione.