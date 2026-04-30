Dalla Juve all’Inter super colpo | la folle idea di Marotta

L’Inter sta valutando l’acquisto di un giocatore della Juventus per la prossima stagione. Secondo quanto riferito, il dirigente nerazzurro avrebbe avanzato il nome del calciatore in questione. La possibilità di un trasferimento tra le due squadre sta suscitando discussioni, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La mossa rappresenta un cambiamento rispetto agli acquisti tradizionali e sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori.

di Bruno De Santis L’Inter pensa ad un big della Juventus per la prossima stagione: Marotta ha fatto il suo nome, come potrebbe arrivare Un’idea folle, forse irrealizzabile, ma che sta iniziando a balenare nella testa dell’ Inter. Solo un’idea, di quelle che nel gergo si definirebbero suggestioni di mercato, eppure sulla scrivania della dirigenza nerazzurra è qualcosa in più. Serve un colpo top per la squadra di Chivu, un calciatore in grado di non far rimpiangere le tante partenze che ci saranno, soprattutto in difesa. Ed allora ecco che tra i tanti nomi spunta anche quello di Gleison Bremer. Il centrale della Juventus, già cercato dall’Inter ai tempi del Torino, è nuovamente nel mirino di Marotta e Ausilio e potrebbe essere il grande colpo di mercato dell’estate.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dalla Juve all’Inter, super colpo: la folle idea di Marotta Notizie correlate Leggi anche: Sassuolo-Inter, Muharemovic sotto esame: Marotta sfida la Juve per il colpo dell’estate Calciomercato Inter, Marotta prepara il doppio colpo dalla Roma: ghiotta occasione a zerodi Alberto PetrosilliCalciomercato Inter, Marotta è pronto ad approfondire i discorsi per due parametri zero in casa Roma: Celik e Pellegrini Mentre... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve, ho ancora la bozza del contratto. Dybala tentato dall’Inter, ma io gli dissi…; Serie A, la classifica della stagione 2025-2026; La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; La Roma piomba su Sbravati? Sfida all'Inter, il piano del dirigente della Juve è chiaro. Dalla Juve all’Inter, arriva la stretta di mano: affare con contropartitaDalla Juve all’Inter, ma con una tappa intermedia che è stata decisiva per la sua crescita. L’affare sembra davvero destinato a chiudersi nel prossimo calciomercato, forse già all’inizio della ... calciomercato.it Dalla Juve all'Inter, c'è una nuova big di Serie A sulle tracce dello spagnolo Oscar MinguezaAccostato alla Juventus durante il mercato di gennaio, Oscar Mingueza alla fine non si è mosso dalla Liga e ha continuato la stagione con il Celta Vigo. Il difensore laterale, cresciuto nel settore ... tuttomercatoweb.com Buona notizie dalla #Continassa: #Thuram in gruppo mentre #Yildiz e #Vlahovic proseguono il lavoro a parte Entrambi non sono a rischio per #JuveVerona. Il differenziato di oggi fa parte del programma per portarli nelle migliori condizioni alla partita di do - facebook.com facebook Decisione definitiva di #Tonali sul suo futuro #Juve esclusa dalla corsa x.com