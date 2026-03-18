Mercato Inter Marotta sorpassa Tare per Gila? Clamorosa idea in casa nerazzurro Lo scenario per l’estate

Nel mercato dell'Inter, Marotta avrebbe superato Tare nella trattativa per Gila in vista dell'estate. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni per rinforzare la squadra, mentre il Milan rimane tra i principali concorrenti sul mercato. La situazione riguarda le trattative in corso e le possibili mosse dei club per assicurarsi il giocatore. La decisione definitiva dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri avrebbero sorpassato il Milan nella corsa a Gila in vista della prossima estate: i dettagli. Il mercato dei difensori si accende in vista dell’estate, con l’ Inter che sembra aver scalato le gerarchie per assicurarsi uno dei talenti più cristallini della Serie A: Mario Gila. Il centrale catalano della Lazio, protagonista di una stagione da “playmaker difensivo”, è finito nel mirino dei nerazzurri di Cristian Chivu, decisi a rinforzare il reparto arretrato che sta trascinando la squadra a quota 68 punti. Mercato Inter, sorpasso sul Milan per Gila: il difensore della Lazio verso l’addio in estate. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i nerazzurri sarebbero attualmente in vantaggio sui rossoneri per il centrale cresciuto nel Real Madrid. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, Marotta sorpassa Tare per Gila? Clamorosa idea in casa nerazzurro. Lo scenario per l’estate Articoli correlati Leggi anche: Calciomercato Inter, Marotta prepara la beffa alla Juve: clamorosa idea Vlahovic a zero! Lo scenario Calciomercato Inter, Marotta piazza il colpo last minute? Clamorosa indiscrezione, il presidente nerazzurro ha una pazza ideadi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, nonostante le parole di Marotta i nerazzurri potrebbero piazzare un ultimo colpo. Contenuti e approfondimenti su Mercato Inter Discussioni sull' argomento Calciomercato Inter corsa a due per la porta nerazzurra della prossima stagione | Ausilio prepara il blitz E Sommer…; Settore Giovanile Inter, svolta a sorpresa! Marotta beffa la Fiorentina, c’è lui in pole. Ultime. Marotta rifà l’Inter: mercato da oltre 100 milioni, Koné il regalo a Chivu, gli altri nomi. Ma è allarme BastoniLa priorità dell'Inter è lo scudetto, ma Marotta già pianifica la rifondazione: da Vicario a Koné, tutti i possibili colpi. Il Barcellona piomba su Bastoni. sport.virgilio.it Inter, beffa sul mercato dalla Juventus? Sorpasso dei bianconeri per il grande obiettivoI bianconeri in pressing sull'obiettivo di mercato di Marotta: l'accelerazione preoccupa la dirigenza nerazzurra ... spaziointer.it Romano - Inter, ecco quanto risulta sulle voci di addio di Bastoni! Occhio a Sommer-Vicario, per Perrone... Le ultime sul mercato Inter https://shorturl.at/V784f - facebook.com facebook L'Inter non vuole cedere Bastoni, lo considera un giocatore chiave e lo considera un assoluto top player. Cosa potrebbe far cambiare idea all'Inter Un'offerta irrinunciabile, un'offerta da record per il mercato dei difensori. Il Barcellona è certamente inte x.com