Un giudice del tribunale di Palermo ha stabilito che il Comune di Balestrate deve pagare quasi 800 mila euro a una donna di 80 anni e alle sue due figlie. La somma è relativa al risarcimento per i danni causati dalla caduta dell’anziana su una buca in strada. La condanna si basa sulla responsabilità del Comune per il danno subito dall’anziana. La decisione riguarda anche le conseguenze della caduta sulle tre persone coinvolte.

Il giudice della terza sezione civile del tribunale di Palermo Angela Notaro ha condannato il Comune di Balestrate (Palermo) a risarcire una donna di 80 anni e le sue due figlie con quasi 800 mila euro per i danni provocati dalla caduta per strada dell'anziana a causa di una buca in strada. L'incidente in via Madonna del Ponte L'incidente si è verificato la sera del 15 luglio del 2023 quando la donna stava passeggiando nella via Madonna del Ponte al centro del comune in provincia di Palermo. Da un lato i dehors dei locali dall'altro il passaggio pedonale. «Arrivati nei pressi del bar del Golfo mentre passeggiavo con mia moglie - racconta un testimone sentito dal giudice - ho visto una donna distesa per terra che è caduta per la presenza di una buca. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Palermo, donna cade per una buca: risarcimento di 800mila euro

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