Donna cade tradita da una buca | Ma rifare l’asfalto costa troppo

Una donna è caduta ieri al mercato di San Decenzio a causa di una buca presente sull’asfalto. L’incidente ha provocato ferite al volto alla donna, che è stata soccorsa dai presenti. La buca si trovava nel percorso principale del mercato, dove si svolge l’afflusso di visitatori durante la giornata. La riparazione della strada sembra essere stata rimandata per motivi di costi.

Ieri una donna è caduta al mercato di San Decenzio a causa di una buca. Cadere sull’asfalto le ha provocato ferite al volto. A metà mattina gli ambulanti non parlavano d’altro. Secondo una stima approssimativa proveniente dall’assessorato alle manutenzioni per rifare l’asfalto del San Decenzio non basterebbero 600mila euro. "Noi continuiamo a brontolare perché abbiamo ragione" osserva l’ambulante Valerio Tamburini referente di 150 colleghi con la bancarella a Pesaro. Dopo la proposta del sindaco Biancani di spostare il mercato settimanale dal San Decenzio al Carducci per migliorare l’appetibilità della tradizione settimanale, il dibattito è rimasto sospeso in attesa che l’amministrazione comunale renda noto i dati riguardo alla fattibilità del trasloco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna cade, tradita da una buca: "Ma rifare l’asfalto costa troppo" Articoli correlati Leggi anche: Via Toledo e Rettifilo, partono i lavori: «Si comincia dall?asfalto: è da rifare» Leggi anche: Qualiano Via Palumbo, l’asfalto cede dopo le piogge: riapre una buca già rattoppata Contenuti e approfondimenti su Donna cade Argomenti discussi: Donna cade, tradita da una buca: Ma rifare l’asfalto costa troppo; Dramma a Pietra Ligure. Confessa alla compagna di averla tradita e poi precipita dal terzo piano e muore.