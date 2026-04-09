Donna cade da una barella in ospedale e muore | la famiglia chiede un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euro

Una donna è deceduta nel maggio 2020 dopo essere caduta da una barella in un ospedale della provincia di Agrigento. La famiglia ha presentato una richiesta di risarcimento danni superiore a 1,3 milioni di euro contro l'azienda sanitaria provinciale. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e giuridica, portando all'apertura di un procedimento legale per chiarire le responsabilità dell'accaduto.