Donna cade da una barella in ospedale e muore | la famiglia chiede un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euro

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna è deceduta nel maggio 2020 dopo essere caduta da una barella in un ospedale della provincia di Agrigento. La famiglia ha presentato una richiesta di risarcimento danni superiore a 1,3 milioni di euro contro l'azienda sanitaria provinciale. La vicenda ha suscitato attenzione pubblica e giuridica, portando all'apertura di un procedimento legale per chiarire le responsabilità dell'accaduto.

All'azienda sanitaria provinciale di Agrigento è stato chiesto un risarcimento di oltre 1,3 milioni di euro: a maggio 2020 una donna era morta dopo essere caduta da una barella. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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