Palazzina ostaggio del degrado | i residenti montano le barricate in centro a Bergamo

Da ecodibergamo.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I residenti di un condominio nel centro di Bergamo hanno bloccato l’ingresso dell’edificio, situato tra via Paleocapa e Quarenghi. La decisione arriva dopo mesi di problemi legati a bivacchi e degrado che hanno aumentato la sensazione di insicurezza. Le barricate sono state montate per impedire l’accesso e denunciare la condizione del palazzo. I residenti hanno dichiarato di aver scelto questa misura come unica soluzione, affermando di essere stufi della situazione.

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IN CENTRO. Il condominio tra le vie Paleocapa e Quarenghi è stato blindato. Cancellata contro i bivacchi e l’insicurezza: «Unica soluzione, siamo stufi». Prima la cancellata fuori dalla palazzina di via Bonomelli 13, arrivata dopo il Covid. Poi, da qualche mese, i cancelli automatici alla Galleria Fanzago. Ma ora, da qualche settimana, al novero dei complessi residenziali che in pieno centro hanno delimitato i propri confini con barriere metalliche se n’è aggiunto un altro. Da poco anche il condominio all’angolo tra via Paleocapa e via Quarenghi, proprio davanti al semaforo, ha montato «le barricate». Una risposta alla necessità percepita dai residenti di una difesa contro le situazioni di degrado che imperversano a ridosso delle loro abitazioni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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