Nel centro di Pesaro, 23 residenti hanno presentato denunce riguardo a episodi di spaccio e degrado. Le forze dell’ordine sono intervenute per affrontare le situazioni di illegalità e disagio che coinvolgono la zona, influendo sulla vita quotidiana della comunità locale. La presenza delle forze dell’ordine è stata visibile in diverse operazioni sul territorio.

Nel cuore di Pesaro, la tensione sociale si è fatta palpabile attraverso una serie di interventi delle forze dell’ordine che hanno colpito direttamente la vita quotidiana dei cittadini. La polizia ha sanzionato comportamenti che vanno dall’ubriachezza molesta alla violazione di divieti di accesso, mentre un gruppo di ventitré residenti ha formalizzato una denuncia per spaccio e degrado urbano. La zona critica si estende tra via Montegrappa e viale XXIV Maggio, dove gli abitanti segnalano intrusioni nei condomini, presenza di siringhe usate e consumo di stupefacenti a tutte le ore. Queste azioni non sono isolate ma rappresentano il culmine di un’esasperazione crescente che ha portato i cittadini a rivolgersi contemporaneamente a Procura, Prefettura, Questura e Comune. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pesaro: 23 residenti denunciano spaccio e degrado nel centro

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