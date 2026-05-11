San Leonardo protesta dei residenti in via Trento | Quartiere ostaggio di degrado e violenza

Da parmatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in via Trento si è svolto un sit-in organizzato da un politico locale e da due associazioni, con la partecipazione di numerosi cittadini. I residenti hanno manifestato per evidenziare il peggioramento delle condizioni del quartiere, affrontando problemi di degrado e insicurezza. La protesta si è svolta in un momento di tensione crescente tra i residenti e le autorità locali, che non sono state coinvolte direttamente nella manifestazione.

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Tanti cittadini sono scesi in strada oggi in via Trento per partecipare al sit-in promosso da Pietro Vignali insieme all’associazione Sos Parma e all’associazione “Impegno sociale per il San Leonardo e Cortile San Martino”, per denunciare il crescente degrado e la situazione di forte insicurezza.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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