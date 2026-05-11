San Leonardo protesta dei residenti in via Trento | Quartiere ostaggio di degrado e violenza

Oggi in via Trento si è svolto un sit-in organizzato da un politico locale e da due associazioni, con la partecipazione di numerosi cittadini. I residenti hanno manifestato per evidenziare il peggioramento delle condizioni del quartiere, affrontando problemi di degrado e insicurezza. La protesta si è svolta in un momento di tensione crescente tra i residenti e le autorità locali, che non sono state coinvolte direttamente nella manifestazione.

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