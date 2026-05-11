San Leonardo protesta dei residenti in via Trento | Quartiere ostaggio di degrado e violenza
Oggi in via Trento si è svolto un sit-in organizzato da un politico locale e da due associazioni, con la partecipazione di numerosi cittadini. I residenti hanno manifestato per evidenziare il peggioramento delle condizioni del quartiere, affrontando problemi di degrado e insicurezza. La protesta si è svolta in un momento di tensione crescente tra i residenti e le autorità locali, che non sono state coinvolte direttamente nella manifestazione.
Tanti cittadini sono scesi in strada oggi in via Trento per partecipare al sit-in promosso da Pietro Vignali insieme all’associazione Sos Parma e all’associazione “Impegno sociale per il San Leonardo e Cortile San Martino”, per denunciare il crescente degrado e la situazione di forte insicurezza.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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La scuola di San Leonardo, in un piccolo borgo dove rappresenta una realtà di grande importanza, merita molta più attenzione. In molti ricorderanno che quest’anno c’è stata una protesta da parte delle mamme per i problemi legati ai riscaldamenti. È evidente - facebook.com facebook