Pagine Mondiali Brasile 2014 | così il Jogo Bonito è morto in una notte
Un viaggio nella memoria dei Mondiali attraverso le prime pagine della Gazzetta dello Sport: un giovane giornalista incontra una firma storica che quel torneo lo ha vissuto da inviato. Un racconto autentico che riporta lo spettatore dentro le emozioni, i retroscena e la cultura pop di quegli anni. La terza puntata, dedicata a Brasile 2014, è online sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ICEBERG delle SCOMPARSE INSPIEGABILI - SOTTO LA SUPERFICIE (Pt3)
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Ancelotti lancia il Brasile: “Possiamo vincere i Mondiali”. Ma è davvero così?Il tecnico della nazionale brasiliana ha dichiarato che il team ha le capacità per vincere i Mondiali del 2026, in programma da giugno.
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Il silenzio era glaciale, uno di quelli che restano per sempre: riviviamo la tragedia sportiva del Brasile sconfitto dalla Germania per 7-1 nel Mondiale 2014 È uscito il nuovo episodio di Pagine Mondiali, il format in cui rivivremo insieme le ultime memora facebook
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Italia e Bosnia ai Mondiali 2014, chi c'era e come andò per le due nazionaliIn palio c’è solo un biglietto per il Mondiale e a contenderselo sono due nazionali (due Paesi, due popoli) che al Mondiale non ci vanno dal 2014. Se da un lato è vero che il Mondiale manca all’Italia ... sport.sky.it
Mondiale 2014 Brasile, Girone A: la Selecao può solo vincereIl girone A è il gruppo della grande favorita, il Brasile. Che non può fallire nel Mondiale casalingo. A sbarrare la strada alla Selecao condannata a vincere, ci sono Croazia, Messico e Camerun. La ... lettera43.it