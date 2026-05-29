Un viaggio nella memoria dei Mondiali attraverso le prime pagine della Gazzetta dello Sport: un giovane giornalista incontra una firma storica che quel torneo lo ha vissuto da inviato. Un racconto autentico che riporta lo spettatore dentro le emozioni, i retroscena e la cultura pop di quegli anni. La terza puntata, dedicata a Brasile 2014, è online sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pagine Mondiali, Brasile 2014: così il "Jogo Bonito" è morto in una notte

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