FC 26 Nuova Evoluzione | Compleanno bonito Birthday bonito

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Da questa sera è disponibile una nuova evoluzione per portieri valutazione massima 88! Scorri per vedere le varie opzioni! Il costo della evo è di 17.000 crediti o 170 FC points! Abbiamo preparato alcune possibili alternative da piazzare nel vostro team! Chi s - facebook.com facebook