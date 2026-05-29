PAGELLE GIRO D’ITALIA 2026 . Diciannovesima tappa, venerdì 29 maggio Sepp Kuss, 10: l’americano possiede una intelligenza tattica fuori dal comune. Entra nella fuga di giornata, se ne sta quasi sempre nascosto, poi sull’ascesa conclusiva sferra il colpo del KO, trionfando in solitaria. Ha completato la collezione di successi di tappa a Giro, Tour e Vuelta. E ricordiamo che, da gregario, vinse anche la classifica generale nella corsa a tappe spagnola nel 2023. Derek Gee, 8: intelligente nel piazzarsi nella fuga di giornata. Nonostante sia andato in progressione, non è riuscito però a riprendere Kuss. Approda in top5 in classifica: senza la caduta iniziale in Bulgaria, dove perse poco più di un minuto, ora sarebbe pienamente in corsa per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle Giro d’Italia 2026: Pellizzari leale nonostante tutto; Piganzoli carta bianca, Vingegaard spettatore

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