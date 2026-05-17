Pagelle Giro d’Italia 2026 | Vingegaard sembra passeggiare altra batosta per Pellizzari rivelazione Piganzoli

Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard si è distinto con un punteggio di 9,5, confermando il ruolo di favorito e mantenendo un ritmo costante durante la corsa. La giornata è stata caratterizzata da una battuta d’arresto per un altro corridore, mentre una giovane rivelazione si è fatta notare tra i partecipanti. La tappa ha visto anche un’altra battuta d’arresto per un corridore italiano, mentre la prestazione di un altro giovane ha attirato l’attenzione.

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