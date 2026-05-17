Pagelle Giro d’Italia 2026 | Vingegaard sembra passeggiare altra batosta per Pellizzari rivelazione Piganzoli
Nella nona tappa del Giro d’Italia 2026, Jonas Vingegaard si è distinto con un punteggio di 9,5, confermando il ruolo di favorito e mantenendo un ritmo costante durante la corsa. La giornata è stata caratterizzata da una battuta d’arresto per un altro corridore, mentre una giovane rivelazione si è fatta notare tra i partecipanti. La tappa ha visto anche un’altra battuta d’arresto per un corridore italiano, mentre la prestazione di un altro giovane ha attirato l’attenzione.
PAGELLE NONA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026. Jonas Vingegaard, voto 9,5: era il favorito di questo Giro e lo sta dimostrando ogni giorno di più. Oggi ha corso sulla difensiva e quando è così fa ancora più male agli avversari. Sembrava passeggiare sull’attacco di Felix Gall, ha tenuto la ruota dell’austriaco per poi lanciarsi negli ultimi 800 metri e andare a vincere in controllo. Nella cronometro di martedì può fare il vuoto. Felix Gall, voto 8: è il più vicino a Vingegaard, forse l’unico rivale. Lo scalatore della Decathlon CMA CGM Team prova addirittura ad attaccare, puntando al successo di tappa, ma con il danese c’è poco da fare. Dopo i 13” al Blockhaus, solamente 12” di ritardo oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it
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