Oggi il Ftse Mib ha chiuso in calo, spinto soprattutto dal settore bancario. Parallelamente, il prezzo del petrolio è sceso in risposta all’annuncio di un accordo tra Stati Uniti e Iran. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulle clausole che devono essere approvate per firmare il memorandum di pace. La situazione riguarda il mercato energetico e il settore finanziario, senza ulteriori sviluppi ufficiali al momento.

? Domande chiave Come influirà l'accordo tra Washington e Teheran sul prezzo del petrolio?. Quali clausole deve approvare Trump per firmare il memorandum di pace?. Perché il comparto bancario sta trainando il rialzo del Ftse Mib?. Cosa smentisce il Centcom riguardo agli attacchi militari nel Golfo?.? In Breve Brent scende all'1% a 93 dollari; WTI cala dell'1,1% sotto gli 88 dollari.. Mediobanca +2,19%, MPS +2,04%, Unicredit +1,43% e Stellantis +1,89% trainano il Ftse Mib.. JD Vance conferma progressi nel memorandum di 60 giorni tra delegati USA e Iran.. Centcom smentisce l'abbattimento di un velivolo americano vicino a Bushehr..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pace in Medio Oriente: petrolio giù e banche trascinano il Ftse Mib

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