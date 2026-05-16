Borsa Milano perde il 2% | Ferragamo e STM trascinano il Ftse Mib

Da ameve.eu 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, la Borsa di Milano ha chiuso con una perdita del 2%, con Ferragamo e STM tra i titoli che hanno contribuito maggiormente al calo del Ftse Mib. Ferragamo ha registrato un forte ribasso, influenzando l'andamento complessivo del mercato, mentre Technoprobe ha invece segnato un aumento del 29%, distinguendosi in un contesto di turbolenza. La giornata ha visto quindi una forte volatilità, con alcune azioni che hanno resistito alle pressioni negative del mercato.

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? Domande chiave Perché il crollo di Ferragamo ha trascinato l'intero mercato?. Come ha fatto Technoprobe a segnare un +29% in questo scenario?. Quali rischi comporta l'allargamento dello spread tra Btp e Bund?. Perché il calo delle banche segnala una crisi del sistema creditizio?.? In Breve Technoprobe balza del 29,167% grazie alle stime previsionali per l'anno 2027.. Ferragamo crolla del 15,6% dopo la pubblicazione dei dati trimestrali.. Prysmian, Buzzi, Bper e Intesa registrano cali tra il 2,81% e il 4,19%.. Spread Btp-Bund sale a 76,1 punti con rendimento Btp al 3,88%..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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