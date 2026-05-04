Borsa | il Ftse Mib scende dell’1,4% per il calo delle banche

Oggi la Borsa italiana ha chiuso con un calo dell’1,4%, trainato dalla diminuzione delle azioni bancarie. In particolare, le quotazioni di Unicredit e Intesa sono scese, influenzando l’andamento complessivo del listino. Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi si è ampliato a 84 punti base, un dato che potrebbe avere ripercussioni sui tassi dei mutui per le famiglie.

? Cosa scoprirai Perché il calo di Unicredit e Intesa trascina l'intero listino?. Come influirà lo spread a 84 punti sui vostri mutui?. Quali titoli tecnologici stanno contrastando la discesa delle banche?. Perché il settore energetico resiste mentre le utility perdono valore?.? In Breve Unicredit e Intesa calano del 2,3%, Banco Bpm scende del 2,6%. Enel e utility come Italgas e Hera perdono il 2,5%. Spread Btp-Bund sale a 84 punti con decennale al 3,92%. Stm e Nexi crescono rispettivamente del 3,4% e del 3,3%.? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). Fonte Eurostat? Lunedì 04 maggio 2026, l’indice Ftse Mib scivola dell’1,4% a quota 47.🔗 Leggi su Ameve.eu

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