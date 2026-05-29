Due marchi di alta orologeria festeggiano anniversari storici, segnando tappe importanti con modelli che combinano innovazione tecnica e precisione artigianale. Rolex e Patek Philippe celebrano decenni di creazioni che hanno rivoluzionato il settore, con orologi che sono diventati simboli di eccellenza. Le celebrazioni si concentrano su pezzi che rappresentano il progresso, la tradizione e il design, sottolineando l’impatto duraturo di questi marchi nel mondo dell’orologeria.

Due anniversari unici per due marchi iconici dell’alta orologeria – Rolex e Patek Philippe – in grado di anticipare e ridefinire non solo i confini dell’estetica, ma anche quelli dell’avanguardia tecnica e della maestria artigianale. Cominciamo da Rolex celebra un secolo di straordinari traguardi nell’arte dell’orologeria, un’epopea iniziata nel 1926 con il lancio dell’Oyster, il primo orologio da polso impermeabile al mondo. Un centenario da portare al polso con il nuovo Oyster Perpetual 41 in versione Rolesor giallo (oro giallo e acciaio Oystersteel), i cui dettagli richiamano i primi storici esemplari: la corona reca il rilievo 100, mentre il quadrante ardesia ospita la dicitura ’100 years’ a ore 6. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Oyster e Nautilus. Anniversari leggendari che riscrivono il tempo

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