Il Nautilus di Patek Philippe, uno degli orologi più attesi dai collezionisti, è stato recentemente riapprovvigionato sul mercato. Questo modello, considerato simbolo di eleganza e innovazione nel settore, ha rivoluzionato le aspettative nel mondo dell’orologeria moderna. La sua presenza è stata fortemente richiesta, e ora è nuovamente disponibile, suscitando grande interesse tra gli appassionati e i professionisti del settore.

Il Patek Philippe Nautilus è uno dei pochi orologi ad aver riscritto le regole dell'orologeria moderna in modo così radicale. Quando fece il suo debutto nel 1976, il suo design era quasi scandaloso: un segnatempo di lusso in acciaio, dalla forma di un oblò di nave, con un prezzo simile a quello di un modello da cerimonia di un marchio più noto per i calendari perpetui che per lo stile sportivo. A quasi cinquant’anni dalla sua nascita, il modello disegnato da Gérald Genta è passato dall’essere un orologio eccentrico e controverso a diventare forse lo sportivo di lusso più riconoscibile del pianeta e, probabilmente, il più difficile da acquistare al dettaglio senza un rapporto di lunga data o la pazienza di un monaco.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il Nautilus Patek Philippe che i collezionisti stavano aspettando è tornato

Sergio Ramos ha un nuovo Patek Philippe che solo gli uomini più eleganti mettono al polsoSergio Ramos possiede una vasta collezione di orologi e se da un calciatore di successo tutti se lo aspettano, la cosa è ancora più naturale per uno...

The Most Controversial Nautilus Patek Philippe 5712/1R