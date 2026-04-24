Premio Longevitas | i giovani ricercatori che riscrivono il futuro

A Roma, tre giovani ricercatori sono stati premiati dalla Fondazione Longevitas per aver condotto studi sull'invecchiamento attivo. La cerimonia si è svolta recentemente, riconoscendo l’impegno di chi lavora nel campo della longevità. I premi sono stati consegnati durante un evento dedicato alla promozione della ricerca in ambito di salute e benessere delle persone anziane. La scelta ha riguardato progetti innovativi e di alto impatto scientifico.

? Cosa sapere La Fondazione Longevitas premia a Roma tre ricercatori per studi sull'invecchiamento attivo.. I vincitori integrano musica, tecnologia e inclusione lavorativa per gestire la nuova demografia.. A Roma, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la Fondazione Longevitas ha premiato i talenti della ricerca universitaria impegnati a trasformare l’allungamento della vita media in una risorsa strategica per la società. L’incontro, nato su impulso del Senatore Liris, ha segnato la seconda edizione del Premio Longevitas, focalizzandosi sulla necessità di affrontare l’invecchiamento attraverso una prospettiva che integri salute, economia e dinamiche sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Premio Longevitas: i giovani ricercatori che riscrivono il futuro Notizie correlate Leggi anche: Premio Andrea Ghiselli, Fondazione Danone e Sinu per giovani ricercatori Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dalla musica come terapia all'inclusione dei lavoratori over-50: premiati i migliori studi sulla longevità; Longevità e ricerca, premiati i giovani talenti. Focus su innovazione e prevenzione; Sfida alla vecchiaia | premiati i giovani geni della longevità. I segreti della longevità: a Roma premiate le migliori tesi su invecchiamento e prevenzioneROMA – La longevità come sfida sanitaria, sociale ed economica al centro del dibattito scientifico e istituzionale. Si è svolta a Roma, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la cerimonia di p ... dire.it Premio longevitas ift.tt/EHLuegm #evento #takethedate x.com Il 23 aprile 2026, alle ore 15.00, presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani a Roma, si terrà il Premio Longevitas, dedicato alle migliori tesi di laurea sui temi della longevità. L’iniziativa rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni, mondo - facebook.com facebook