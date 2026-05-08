Asd Daikidojo Salerno brilla al campionato italiano 2026 | medaglie e spirito indomito sul Tatami
Durante il weekend dal 24 al 26 aprile si sono svolti i Campionati Italiani di Ju Jitsu FIJLKAM 2026 al PalaGhiaccio di Catania, con la partecipazione di numerose società sportive. Tra queste, l’ASD Daikidojo Salerno ha ottenuto diverse medaglie e ha mostrato grande determinazione sul tatami. Carmen Spirito, presidente dell’associazione, ha commentato con entusiasmo le sfide affrontate dai propri atleti, sottolineando l’impegno e la crescita durante la competizione.
“Un weekend di fuoco sul tatami, emozioni pure tra sudore, sfide e crescita”, racconta con soddisfazione Carmen Spirito, presidente dell’ASD Daikidojo Salerno, dopo i Campionati Italiani di Ju Jitsu FIJLKAM 2026, svoltisi dal 24 al 26 aprile al PalaGhiaccio di Catania. La manifestazione, dedicata.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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