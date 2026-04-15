Biglietti esauriti per Gara4 tra Civitanova e Verona, la partita che potrebbe decidere l'esito della serie e portare nuovamente la squadra di Civitanova in finale Scudetto. La sfida si svolgerà sabato e rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre. La tensione cresce tra i tifosi, che hanno affollato i punti vendita per assicurarsi un posto nel palazzetto.

Biglietti a ruba per Gara4 tra Civitanova e Verona, la partita che sabato potrebbe chiudere la serie e spedire -di nuovo- la Lube in finale Scudetto. L’entusiasmo tra i tifosi biancorossi è altissimo dopo la vittoria 2-3, accentuato dal fatto di averla ottenuta in trasferta (cosa rara in stagione) e dopo una memorabile rimonta da 2-0 (non avveniva dal febbraio 2024). Proprio per tastare l’ambiente e capire che atmosfera ci sarà all’Eurosuole Forum, abbiamo chiacchierato con Giuliana Grifantini, la presidentessa di Lube Nel Cuore, il gruppo organizzato della curva, il cuore pulsante del tifo. Da quella macchia rossa partono i cori per i giocatori ritmati dai tamburi, lì nascono e vengono poi mostrate le coreografie.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sfida per la finale, biglietti a ruba: "La Lube ha uno spirito indomito"

Bosnia-Italia, i biglietti per la finale dei playoff Mondiali vanno a ruba: come acquistarli (e perché non sarà facile)C’è una data cerchiata in rosso sul calendario di ogni appassionato di calcio italiano: martedì 31 marzo, ore 20:45.

Capello: “Il Milan oggi ha uno spirito. Allegri ha lavorato su …”Fabio Capello ha parlato in una lunga intervista a 'La Gazzetta dello Sport': argomento il Milan di Massimiliano Allegri (qui tutte le sue parole).