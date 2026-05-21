Jannik Sinner è arrivato a Parigi in vista del suo impegno a Roland Garros, dove ha come obiettivo dichiarato quello di vincere il torneo nel 2026. Negli ottavi di finale, potrebbe affrontare un derby contro Darderi, un avversario di livello. La partecipazione al torneo sulla terra battuta rappresenta una tappa importante per il giovane tennista, che punta a consolidare la propria presenza nel circuito internazionale. La competizione si svolge sui campi del torneo francese, uno dei quattro Grand Slam dell’anno.

Jannik Sinner è arrivato a Parigi per quello che è il suo obiettivo dichiarato del 2026, vincere al Roland Garros, il torneo più importante al mondo sulla terra battuta. Il numero uno al mondo ci è andato vicino l’anno scorso, sconfitto in finale dallo spagnolo Carlos Alcaraz dopo più di cinque ore di partita nella quale l’altoatesino ha avuto quattro match ball a disposizione ma non è riuscito a sfruttarne neanche uno. Stavolta Sinner è il grande favorito del torneo, sia per l’assenza del suo rivale numero uno (Alcaraz è ancora infortunato al polso e non giocherà neanche a Wimbledon) sia perchè si presenta dopo uno straordinario filotto di vittorie sulla terra battuta: Montecarlo, Madrid e Roma. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sinner sbarca al Roland Garros Negli ottavi il derby con Darderi?

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Jannik Sinner Joins Conversation on Potential Roland Garros Boycott | TC live

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Quindi, se Sinner arriva in finale sia a Roma che al Roland Garros, avrà giocato tornei completi per 9 delle 12 settimane. reddit

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