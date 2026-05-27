Roland Garros 2026 Djokovic torna in campo | il programma del 27 maggio e dove vedere i match
Il 27 maggio, nel secondo turno di Roland Garros 2026, Novak Djokovic torna in campo contro il francese Valentin Royer. La giornata di tennis vede anche l’esordio vincente di Jannik Sinner. La partita di Djokovic si svolge al secondo giorno della quarta giornata del torneo. I match saranno trasmessi in diretta, con dettagli su orari e piattaforme di visione disponibili nelle programmazioni ufficiali.
Quarta giornata di grande tennis al Roland Garros 2026. Dopo l’esordio vincente di Jannik Sinner, oggi mercoledì 27 maggio riflettori puntati sul ritorno in campo di Novak Djokovic, impegnato nel secondo turno dello Slam parigino contro il francese Valentin Royer. Sarà una giornata ricca di protagonisti anche per il tennis italiano, con diversi azzurri attesi in campo: da Federico Cinà a Jasmine Paolini, passando per Lorenzo Sonego. Djokovic in sessione serale sul Philippe-Chatrier. L’ex numero uno del mondo Novak Djokovic scenderà in campo sul Court Philippe-Chatrier non prima delle ore 20.15 contro Royer, nel match che chiuderà la sessione principale della giornata. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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