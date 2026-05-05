Gli ottant’anni della Repubblica in tre incontri

In occasione degli ottant’anni dalla proclamazione della Repubblica, tre appuntamenti sono stati organizzati presso l’Archivio di Stato di Macerata, con il coinvolgimento di associazioni e la Biblioteca Statale. Gli incontri si svolgeranno in diverse date e sono stati programmati per approfondire vicende storiche e documenti relativi a quel periodo. La serie di eventi mira a offrire un momento di riflessione e confronto sulla storia repubblicana.

Archivio di Stato di Macerata, Amici dell’archivio di Stato e biblioteca Statale organizzano tre incontri per celebrare gli ottant’anni della Repubblica. Due incontri si svolgeranno nella Gran Sala Cesanelli dello Sferisterio. Il primo, domani alle 21, vedrà protagonista Anton Giulio Mancino (foto), docente di Storia del cinema all’Università di Macerata, saggista e tra i più autorevoli studiosi italiani del rapporto tra cinema e società, che guiderà il pubblico in una riflessione dal titolo "L’Italia del dopoguerra raccontata dal cinema", con particolare attenzione al film "L’Onorevole Angelina", opera emblematica del clima sociale e civile dell’Italia che si avvia verso la democrazia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gli ottant’anni della Repubblica in tre incontri WATCH LIVE: Mnangagwa Removes Minnie Chiwenga Notizie correlate Leggi anche: Ottant'anni sognando un Tredici: la schedina compie gli anni, Sisal li festeggia così Leggi anche: Le Acli di Arezzo festeggiano gli ottant’anni dalla fondazione Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ottant’anni dopo la Repubblica, il dovere di restare umani; 80 anni della Repubblica, si inaugura la mostra in Sala Aldo Moro. Mercoledì ore 11 con il Presidente Fontana. Diretta webtv; Gli ottant’anni della Repubblica in tre incontri; Il Consiglio comunale di Gambettola celebra gli 80 anni della Repubblica -. Scuole siciliane all’Ars per celebrare gli ottant’anni della Repubblica e dello StatutoDue date, un’unica riflessione. Il 1946 segnò la nascita sia della Repubblica Italiana che dello Statuto Siciliano, due pilastri dell’ordinamento giuridico del Paese. A ottant’anni di distanza, scuola ... tecnicadellascuola.it 80 anni della Repubblica, Crema accoglie la costituzionalista CartabiaIn occasione delle celebrazioni per gli ottant’anni della proclamazione della Repubblica italiana, la città di Crema si prepara ad accogliere un appuntamento di alto profilo istituzionale e culturale ... welfarenetwork.it D - la Repubblica added a new photo —... - D - la Repubblica - facebook.com facebook Baku, dichiarazioni congiunte alla stampa con il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev. x.com