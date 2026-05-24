Ottant’anni di Repubblica A Palazzo Ducale l’incontro sulla democrazia lucchese
A Palazzo Ducale si è svolto un incontro dedicato alla celebrazione degli ottant’anni dalla nascita della Repubblica. L’evento, organizzato dalla Provincia, ha affrontato il tema della democrazia “lucchese” attraverso interventi e discussioni con partecipanti provenienti da diversi settori. La riunione ha coinvolto rappresentanti istituzionali, storici e cittadini, che hanno analizzato aspetti legati alla storia e alla cultura democratica della zona. La giornata si è conclusa con un momento di confronto pubblico.
Nell’ambito delle iniziative dedicate all’Ottantesimo Anniversario della Repubblica, la Provincia di Lucca e l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea di Lucca promuovono un momento di approfondimento e di riflessione sul percorso che, nel nostro territorio, ha accompagnato il passaggio dalla Liberazione alla nascita della Repubblica italiana. Giovedì 28 maggio, con inizio alle ore 17, la Sala dell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, infatti, ospiterà un incontro su questo importante tema dal titolo "La provincia di Lucca dalla Liberazione alla Repubblica – Le amministrazioni democratiche in Lucchesia, Versilia e Garfagnana"... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Concerto beneficenza Mantova U.I.R. - intervista Delegato U.I.R. Mantova Andrea Moretti
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