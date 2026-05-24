Ottant’anni di Repubblica A Palazzo Ducale l’incontro sulla democrazia lucchese

Notizia in breve

A Palazzo Ducale si è svolto un incontro dedicato alla celebrazione degli ottant’anni dalla nascita della Repubblica. L’evento, organizzato dalla Provincia, ha affrontato il tema della democrazia “lucchese” attraverso interventi e discussioni con partecipanti provenienti da diversi settori. La riunione ha coinvolto rappresentanti istituzionali, storici e cittadini, che hanno analizzato aspetti legati alla storia e alla cultura democratica della zona. La giornata si è conclusa con un momento di confronto pubblico.