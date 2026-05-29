Una tabaccheria di Ostra ha venduto un biglietto Gratta e Vinci che ha portato a un premio di 20.000 euro. La vendita del biglietto fortunato è avvenuta in questa attività, che ora si trova al centro dell’attenzione. La vincita non ha avuto ripercussioni dirette sui dati di spesa complessivi nelle Marche, secondo le statistiche regionali. La tabaccheria rimane anonima e non sono state rese note ulteriori informazioni sulla data della vendita o sul nome del biglietto vincente.

? Domande chiave Dove si trova esattamente la tabaccheria che ha distribuito il premio?. Come influisce questa vincita sul calo della spesa nelle Marche?. Perché il mercato del gioco d'azzardo ad Ancona sta perdendo terreno?. Quali sono i dati reali sulla diminuzione della spesa provinciale?.? In Breve Spesa giochi nelle Marche calata dello 0,6% rispetto ai 538 milioni del 2024.. Provincia di Ancona registra flessione del 4,3% con 139,7 milioni di euro spesi.. Vincita avvenuta presso la tabaccheria di via Antonio Gramsci 73 a Ostra.. Contrasto tra premio locale e calo strutturale del mercato regionale nel 2025.. Una vincita da 20mila euro ha scosso la tranquillità di Ostra nell’ultima settimana, grazie a un colpo fortunato con il Gratta e Vinci Mega Miliardario New presso la tabaccheria situata in Via Antonio Gramsci, 73. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostra, colpo fortunato in tabaccheria: 20.000 euro con il Gratta e Vinci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook

Notizie e thread social correlati

Seimila euro al mese per vent’anni e altri premi in denaro: Gratta e Vinci, giocatore fortunato in tabaccheriaUn giocatore di Cecina ha vinto una somma di seimila euro al mese per vent’anni e altri premi in denaro dopo aver acquistato un biglietto del Gratta...

Leggi anche: San Fior, colpo da 500.000 euro: vinto il premio con un Gratta e vinci