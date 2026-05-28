Seimila euro al mese per vent’anni e altri premi in denaro | Gratta e Vinci giocatore fortunato in tabaccheria

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giocatore di Cecina ha vinto una somma di seimila euro al mese per vent’anni e altri premi in denaro dopo aver acquistato un biglietto del Gratta e Vinci. La vincita è stata scoperta in una tabaccheria, dove il fortunato ha verificato il premio. La notizia è stata confermata dai rappresentanti del gioco. Non sono stati forniti dettagli sull'identità del vincitore né sul valore totale della vincita.

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Cecina, 28 magio 2026 – Ha comprato un Gratta e Vinci scoprendo poi che la sua vita è improvvisamente cambiata. Un giocatore che per il momento rimane misterioso si aggiudica il maxi premio di seimila euro al mese per vent’anni, oltre a 300mila euro subito e altri centomila euro come premio finale. Accade a Cecina, in una ricevitoria della frazione di San Pietro in Palazzi, in via Ciro Menotti. Festa nella frazione, mentre c’è grande curiosità: si cerca di capire se il vincitore sia una persona della zona o un cliente di passaggio. Il tagliando con cui il giocatore ha vinto è quello del “ Turista per Sempre ” da cinque euro. Si aggiudica in tutto quasi un milione e ottocentomila euro, che verranno corrisposti appunto in un assegno da seimila euro al mese per vent’anni, oltre ai 300mila euro immediati e ai 100mila finali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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