Ostia famiglie fuori dalle roulotte dopo oltre vent’anni | avviati i trasferimenti

Dopo più di vent’anni, le famiglie che vivevano nelle roulotte nel quadrante di Piazzale Mediterraneo a Ostia sono state fatte uscire. Sono iniziati i trasferimenti delle persone che abitavano in quella zona, segnando un momento importante per la gestione delle aree di sosta. Le operazioni sono state avviate per trasferire le famiglie in nuove sistemazioni, ponendo fine a un periodo di permanenza prolungata in quella zona.

Ostia, 29 maggio 2026 – Dopo oltre vent’anni, la vicenda degli abitanti delle roulotte nel quadrante di Piazzale Mediterraneo, a Ostia, arriva a un passaggio decisivo. È stato avviato il percorso per la sistemazione in alloggi definitivi dei nuclei familiari che vivevano da tempo in una condizione di precarietà abitativa e sociale. A comunicarlo sono il presidente del X Municipio di Roma, Mario Falconi, e l’assessore municipale alle Politiche Sociali e alle Pari Opportunità, Denise Lancia, che parlano di una risposta attesa da anni e costruita attraverso un lavoro istituzionale progressivo. La vicenda, spiega Lancia, “si trascina da oltre vent’anni” ed è rimasta per troppo tempo “senza una risposta stabile, lasciando interi nuclei familiari in una condizione di precarietà abitativa e sociale non più tollerabile”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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