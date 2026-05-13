UPI Cesare Azzali lascia la direzione generale dopo oltre vent’anni

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre vent’anni alla guida operativa dell’Unione Parmense degli Industriali, Cesare Azzali non ricoprirà più il ruolo di direttore generale a partire dal primo luglio. La sua collaborazione con l’associazione si concluderà dopo un lungo periodo di gestione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organo competente dell’ente. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle motivazioni o ai piani futuri.

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Cesare Azzali non sarà più il direttore generale dell’Unione Parmense degli Industriali. Dopo più di vent’anni alla guida operativa dell’associazione, lascerà l’incarico a partire dal primo luglio.Le dimissioni sono arrivate al termine di una lunga discussione interna all’UPI, che avrebbe portato.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Si parla di: UPI, Cesare Azzali lascia la direzione generale dopo oltre vent’anni; Matteo Ferrari è il nuovo presidente dell'Unione Industriali di Parma. Si conclude la guida di Cesare Azzali come direttore generale.

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