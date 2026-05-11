Dopo oltre vent’anni ecco l’ex Borsa La ’vecchia’ scuola pronta a riaprire

Dopo più di vent’anni, l’ex scuola Borsa di Monza si prepara a riaprire i battenti. La struttura, che per anni è rimasta chiusa, sta per essere rinnovata e restituita alla comunità. A comunicarlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici attraverso un video pubblicato sui social media. La riqualificazione dell’edificio, che da tempo si aspettava, si avvia verso la conclusione, segnando un nuovo capitolo per la struttura.

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Si aspetta da più di vent’anni e, ora, l’ex scuola Borsa di Monza sta davvero tornando a nuova vita. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti, in un video diffuso sui social: "Un’opera che si parlava di rifare da almeno più di una ventina d’anni. Tra giugno e settembre terminiamo i due tronconi dell’intervento destinando entrambi a funzioni formative". Il recupero dell’ex Corpo Borsa della Villa Reale, per anni simbolo di degrado e abbandono, è entrato nella fase decisiva. Un lavoro complesso, che ha richiesto anche il restauro conservativo delle capriate settecentesche in legno, smontate, trattate e ricollocate dopo un lungo intervento specialistico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo oltre vent’anni ecco l’ex Borsa. La ’vecchia’ scuola pronta a riaprire ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro Notizie correlate Leggi anche: Cercansi bimbi per l’asilo. La scuola dell’infanzia pronta a riaprire i battenti Leggi anche: Istituto San Marco Pozzuoli: da oltre vent’anni al servizio della formazione, tra scuola e università Argomenti più discussi: Dopo oltre vent’anni ecco l’ex Borsa. La ’vecchia’ scuola pronta a riaprire; Sanità veterinaria, completamento orario dopo oltre vent’anni; Piglio, rintracciato dai Carabinieri dopo oltre vent'anni dai fatti, 57enne in carcere per ricettazione; Asp, svolta nella sanità veterinaria: dopo vent’anni i medici ambulatoriali passano a 38 ore settimanali.