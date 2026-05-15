Sky Up The Edit selezionate le scuole vincitrici | premiazione agli Inclusion Days in diretta tv

Sky Up The Edit ha annunciato le scuole vincitrici del concorso dedicato agli studenti italiani, con la cerimonia di premiazione prevista il 27 maggio durante gli Sky Inclusion Days. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, permettendo di seguire in tempo reale le premiazioni e le persone coinvolte. Le scuole selezionate sono state scelte tra quelle che hanno partecipato al progetto, che mira a valorizzare le iniziative scolastiche nel campo della creatività e dell’inclusione.

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