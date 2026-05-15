Sky Up The Edit selezionate le scuole vincitrici | premiazione agli Inclusion Days in diretta tv
Sky Up The Edit ha annunciato le scuole vincitrici del concorso dedicato agli studenti italiani, con la cerimonia di premiazione prevista il 27 maggio durante gli Sky Inclusion Days. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva, permettendo di seguire in tempo reale le premiazioni e le persone coinvolte. Le scuole selezionate sono state scelte tra quelle che hanno partecipato al progetto, che mira a valorizzare le iniziative scolastiche nel campo della creatività e dell’inclusione.
Sky Up The Edit premia le migliori scuole italiane: premiazione il 27 maggio agli Sky Inclusion Days con riconoscimenti. L’iniziativa ha invitato le classi a realizzare un contenuto multimediale originale, mettendo in gioco capacità narrative, competenze tecniche e spirito critico. I lavori presentati sono stati numerosi e hanno affrontato il tema proposto con linguaggi e approcci differenti, dimostrando un forte coinvolgimento e una partecipazione attiva da parte di studenti e studentesse. Al termine del concorso, sono state selezionate tre classi vincitrici, una per ciascun grado scolastico, i cui elaborati si sono distinti per creatività, originalità, qualità tecnica e coerenza con il tema. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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