Durante gli Sky Inclusion Days, Robert Vecchioni ha parlato della morte del figlio, avvenuta alcuni anni fa. Ha spiegato che ha creato una fondazione a suo nome per supportare le famiglie colpite da tragedie simili. Ha anche sottolineato l'importanza di fidarsi degli altri in momenti difficili, senza entrare in dettagli personali. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto pubblico, con l’obiettivo di sensibilizzare e condividere un’esperienza dolorosa.

Ci sono momenti in cui le parole di un uomo smettono di essere sue soltanto e diventano di tutti. È quello che è successo durante gli Sky Inclusion Days, quando Roberto Vecchioni, professore, cantautore, poeta, ha scelto di raccontare per la prima volta in pubblico quello che forse è il dolore più grande della sua vita: la morte del figlio. Un intervento, il suo, di cui vi mostriamo qui sopra un piccolo estratto, che è ruotato attorno ad Arrigo, alla salute mentale, alla fondazione a lui dedicata. E alla parola dell’anno scelta dall’Accademia della Crusca: fiducia. Roberto Vecchioni agli Sky Inclusion Days parla di suo figlio Arrigo. «Quattro figli come quattro aironi, e uno che a un certo punto ha perso un’ala». 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ospite degli Sky Inclusion Days, Robert Vecchioni racconta la morte del figlio, la Fondazione a suo nome e perché c'è bisogno di fiducia

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