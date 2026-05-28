Ruba un giubbotto a un' agente all’interno del comando di polizia locale | denunciato

Da reggiotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato denunciato dopo aver sottratto un giubbotto da un ufficio della polizia locale. La polizia ha identificato il responsabile grazie alle telecamere di sorveglianza e lo ha portato in commissariato. Il soggetto è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita. L’episodio si è verificato all’interno di un ufficio del comando di polizia locale.

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Ruba un giubbotto all’interno della comando di polizia locale ma viene individuato e denunciato all'autorità giudiziaria. È quanto accaduto ieri all'interno degli uffici della caserma Macheda-Marino del viale Aldo Moro di Reggio Calabria.Il settantenne reggino si era presentato il giorno prima. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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