Notte bianca delle chiese a Pisa

A Pisa si svolge la Notte Bianca delle Chiese, evento parte del festival “I concerti di Quaresima e di Pasqua”. La manifestazione è sostenuta dalla Fondazione Pisa e patrocinata dal Comune. L'organizzazione è curata dall’Associazione Culturale Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri, che hanno predisposto una serie di iniziative religiose e culturali nelle chiese della città. La notte prevede aperture straordinarie e spettacoli in vari luoghi di culto.

Sostenuto dalla Fondazione Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa, prosegue il Festival “I concerti di Quaresima e di Pasqua” con “La Notte Bianca delle Chiese”, organizzata dall’Associazione Culturale Il Mosaico e dalla Compagnia di San Ranieri.Venerdì 8 maggio, grazie alla disponibilità.🔗 Leggi su Pisatoday.it In the Onyx Lobby by Carolyn Wells Mystery, Secrets & Feuds Revealed! Notizie correlate Torna l'8 maggio la Notte bianca delle chiesePisa, 2 maggio 2026 - Torna venerdì 8 maggio la Notte bianca delle chiese, un'occasione unica per visitare ben sette chiese del centro storico che... I Concerti della Quaresima proseguono con “La notte bianca delle chiese”Pisa, 4 maggio 2026 – Sostenuto dalla Fondazione Pisa e con il patrocinio del Comune di Pisa, prosegue il Festival “I concerti di Quaresima e di... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Torna l'8 maggio la Notte bianca delle chiese; Il 25 aprile oggi: tra commemorazione e perdita del significato storico; Chernobyl, 40 anni dopo. Appello delle Chiese: La minaccia nucleare è di nuovo reale; Concerti e Festival in Italia nel 2026: cerca il tuo evento dal vivo. I Concerti della Quaresima proseguono con La notte bianca delle chieseVenerdì 8 maggio, grazie alla disponibilità dei rispettivi parroci, sette chiese del centro storico saranno aperte fino a mezzanotte ... lanazione.it Sette chiese aperte in centro dalle 21 alle 24Appuntamento il prossimo venerdì con la Notte bianca delle chiese, un’occasione unica per visitare in notturna sette chiese del centro storico che resteranno aperte in via straordinaria dalle 21 all ... lanazione.it EVENTO | NOTTE BIANCA L'Amministrazione comunale presenta lo special event "Notte Bianca a Ospitaletto"! Programmazione: La Moda in Villa, sfilata nuove tendenze primavera - estate 2026. Presenta Ruggero Tavelli. 31 maggio Ore 17.00 Muse - facebook.com facebook