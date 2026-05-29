Fratelli d’Italia ha denunciato tagli e ridimensionamenti continui all’ospedale di Cento, chiedendo un intervento della Regione. Durante una conferenza a Cento, il partito ha annunciato una mobilitazione regionale per tutelare il nosocomio e ha invitato i cittadini a sostenere questa iniziativa. Nessun dettaglio su eventuali azioni specifiche o date.

Fratelli d’Italia in una conferenza ieri a Cento ha parlato di sanità, tagli e ridimensionamenti continui all’ Ospedale di Cento ma anche della lotta che vogliono fare a livello regionale per il nosocomio centese chiedendo l’aiuto dei cittadini. L’appello del consigliere regionale Fausto Gianella e del consigliere provinciale Alessandro Guaraldi è chiaro. "Chiediamo ai cittadini di aiutarci e scrivere alla mail istituzionale di Gianella segnalando le loro situazioni legate ai tempi lunghi per le visite o impossibilità – spiegano – ci permette di avere dati per andare poi sui tavoli istituzionali a mostrare cosa succede davvero, smontando le scuse, lottando e fare continue interrogazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ospedale, Fd’I: "Troppi tagli, intervenga la Regione"

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