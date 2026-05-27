Sanità Pestelli FdI | Riduzione di posti letto e tagli di infermieri sulle ambulanze la Regione intervenga sul ' piano estate'

L’Ausl Romagna ha deciso di ridurre i posti letto e di tagliare il personale infermieristico sulle ambulanze durante il piano estate. Un rappresentante di Fratelli d’Italia chiede che la Regione intervenga, evidenziando come l’azienda sanitaria dovrebbe valorizzare il proprio personale invece di affrontare l’estate come un’emergenza. La decisione ha suscitato critiche per la diminuzione di servizi destinati ai cittadini, che si trovano a dover fare i conti con queste riduzioni durante il periodo estivo.

“L’Ausl Romagna dovrebbe valorizzare adeguatamente il proprio personale sanitario, e invece si trova a dover affrontare ogni periodo estivo come un’emergenza e a tagliare servizi ai cittadini”. A parlare è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Pestelli, firmatario di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bufera sul Piano Estate della sanità romagnola. Il sindacato: "Meno posti letto in terapia intensiva"Un nuovo piano estivo per la sanità romagnola ha suscitato preoccupazioni tra i rappresentanti sindacali, che hanno evidenziato una riduzione dei...

Sanità, è scontro sui tagli estivi. La Uil Fp: "Servizi e posti letto ridotti, pronti alla mobilitazione"Durante l’estate, nel settore sanitario si sono verificati dei contrasti legati ai tagli.

Si parla di: Dalla Regione 18 milioni. Coperto il bilancio Ausl: Ma gli errori restano.

Aumento delle risorse per la sanità e riduzione delle liste di attesa per gli esami medici. Ecco il programma del M5SQuesti alcuni dei 12 punti del programma presentati oggi dal candidato premier del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Tra le altre misure, un investimento da 17 miliardi per l'applicazione del modello ... quotidianosanita.it

Stabilità. Chiamparino: Nel momento in cui partecipiamo a riduzione di spesa nazionale, è impossibile non toccare la sanitàE' la valutazione espressa dal presidente del Piemonte e della Conferenza delle Regioni in un'audizione in Commissione Bilancio. Accettiamo il confronto con Governo su un'applicazione rigorosa alle ... quotidianosanita.it