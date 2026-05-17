A tre anni dalle esondazioni dei fiumi, il parco urbano della zona continua a mostrare segni di degrado nonostante alcune iniziative di recupero. La Regione è stata chiamata ad intervenire per affrontare le criticità ancora presenti. Secondo un rapporto di Legacoop, 22 imprese cooperative sono state colpite dall’evento, con danni che superano i 45 milioni di euro, molti dei quali concentrati nelle cooperative agricole coinvolte. La situazione resta complessa e richiede interventi mirati per migliorare le condizioni del territorio.

A tre anni dalle esondazioni dei fiumi, ci sono luci, ombre e sfide future. Legacoop ha tracciato ieri un bilancio complesso: l’impatto sui soci è stato enorme, con 22 imprese colpite e danni per oltre 45 milioni di euro, gran parte dei quali concentrati nelle cooperative agricole braccianti. Il movimento ribadisce il cambio di passo impresso dalla Struttura Commissariale guidata da Fabrizio Curcio. "Rispetto alla precedente gestione si è assistito a un metodo fatto di grande pragmatismo e ammirevole disponibilità all’ascolto, che ha permesso di accelerare i tempi e raddoppiare i decreti di erogazione. Tuttavia, la liquidazione dei danni è solo a metà del percorso e rimangono forti preoccupazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Montone, la Regione intervenga": "Parco urbano, ancora degrado"

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