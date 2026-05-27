L’ospedale di Padre Pio nei guai il mare di debiti e l’allarme in Vaticano La mossa drastica del Papa | chi ha mandato per salvarlo

Il Vaticano ha istituito una commissione con poteri speciali per intervenire sulla gestione della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo. La struttura si trova in difficoltà finanziarie a causa di un consistente debito accumulato nel tempo, che ha portato all’allarme tra le autorità ecclesiastiche. La decisione mira a trovare soluzioni per il risanamento economico dell’ospedale, considerato un’istituzione di rilievo nel settore sanitario religioso.

Una commissione con poteri eccezionali per salvare la Fondazione «Casa Sollievo della Sofferenza», ospedale voluto da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, in Puglia, e che oggi si ritrova sommerso dai debiti. Secondo il Messaggero, si tratterebbe di ammanchi per oltre 200 milioni di euro. È l’iniziativa di Papa Leone XIV nel suo ultimo Chirografo. Il Pontefice non parla di «crisi» o di «commissariamento», ma evidenzia la necessità di un cambiamento dell’attuale modello di gestione di uno degli ospedali più grandi del Sud Italia, che conta 713 posti letto e oltre 2600 dipendenti. Oltre a essere uno dei simboli del cattolicesimo italiano del Novecento. 🔗 Leggi su Open.online

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