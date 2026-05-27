Papa Leone XIV commissaria l' ospedale di Padre Pio naufraga nei debiti | oltre 200 milioni di euro

Da ilmessaggero.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Papa ha commissariato la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale fondato da Padre Pio a San Giovanni Rotondo, a causa di una grave situazione finanziaria. La struttura si trova con un debito superiore ai 200 milioni di euro. L’intervento papale mira a ripristinare la gestione e affrontare i problemi economici dell’istituto, che si trova in difficoltà da tempo. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui piani di intervento.

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Intervento diretto del Papa sulla Fondazione “Casa Sollievo della Sofferenza”, per salvare l’ospedale voluto da Padre Pio a San Giovanni Rotondo che naufraga nei debiti. Si parla di oltre duecento milioni di euro. Il Chirografo pubblicato da Leone XIV non utilizza mai parole come “crisi”, “deficit” o “commissariamento”, ma il contenuto del documento lascia pochi dubbi: il Vaticano ritiene che la situazione sia sufficientemente delicata da richiedere poteri straordinari e una governance sostitutiva. Cosa è successo Il dato più rilevante è proprio questo: la Santa Sede non si limita a chiedere una verifica amministrativa, ma crea una... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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