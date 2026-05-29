Orso M49 flash mob animalista anche durante il Giro d' Italia
Durante il Giro d’Italia, militanti di Centopercentoanimalisti hanno organizzato un flash mob, coinvolgendo anche il pubblico presente alla corsa. Questa azione segue un precedente attacco a una figura pubblica durante un evento radiofonico a Trento. Il gruppo ha scelto di manifestare anche in occasione della competizione ciclistica, senza specificare se ci siano stati interventi diretti o manifestazioni visive lungo il percorso.
Nemmeno il Giro d’Italia è stato “risparmiato” dall’azione dei militanti di Centopercentoanimalisti che, dopo essere saliti agli onori delle cronache nazionali per l’attacco a Giuseppe Cruciani prima del live della Zanzara a Trento, hanno puntato alla massima competizione ciclistica nazionale per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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