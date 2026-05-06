La battaglia animalista per l' orso M49 arriva pure sul Lago d' Orta

Sul Lago d'Orta si è svolto un nuovo intervento del collettivo Centopercentoanimalisti contro la detenzione dell'orso M49, recluso al Casteller di Trento da sei anni. L'azione si è svolta in una location considerata esclusiva dal gruppo, che da tempo protesta contro le condizioni dell'animale. Si tratta dell'ultimo episodio di una serie di iniziative portate avanti dall'associazione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda.

Location “esclusiva” per l’ultimo blitz del collettivo Centopercentoanimalisti contra la detenzione dell’orso M49 al Casteller di Trento, ormai da sei anni. Alcuni attivisti si sono recati tra il lungolago e il centro storico del lago d’Orta nel primo pomeriggio di ieri, martedì 5 maggio: nella.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate “Trasferire l’orso M49? Macché! Libertà senza compromessi”L’associazione Bearsandothers ha espresso la propria contrarietà al trasferimento del grande plantigrado momentaneamente rinchiuso al Casteller... Leggi anche: Sul Lago d'Orta torna la Mostra della camelia: appuntamento a Gozzano