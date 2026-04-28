A Rialto il flash-mob per la sicurezza sul lavoro | Infortuni in aumento anche a Venezia

Questa mattina, in campo San Bartolomio vicino a Rialto, si è svolto un presidio organizzato dalla Cgil in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. L’evento ha incluso anche un flash-mob dedicato alla sensibilizzazione sui rischi legati agli infortuni sul lavoro. Recenti dati indicano un aumento degli incidenti anche nella zona di Venezia, portando all’attenzione pubblica la questione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Questa mattina, in campo San Bartolomio, ai piedi di Rialto, la Cgil ha organizzato un presidio in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un’iniziativa pubblica di denuncia e mobilitazione, seguita da una “striscionata” sul ponte di Rialto, per ribadire che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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