Il 29 maggio 2026 si sono verificati abusi e violenze all’interno di un carcere a Prato. Secondo quanto riferito, ci sarebbero state torture e atti degradanti nei confronti dei detenuti. Le autorità stanno conducendo indagini per accertare i fatti e valutare eventuali responsabilità. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze specifiche o sui responsabili. La notizia riguarda un episodio di violenza avvenuto all’interno di una struttura penitenziaria.

Prato, 29 maggio 2026 – Un inferno di sopraffazioni, violenza e atti degradanti. È quanto emerge dall’attività investigativa della procura di Prato, guidata da Luca Tescaroli, all’interno del carcere della Dogaia, che ha portato il giudice per l’udienza preliminare a disporre il rinvio a giudizio per diversi detenuti coinvolti in gravissimi episodi di tortura e violenza sessuale ai danni di altri carcerati. Sono tre gli episodi di violenza, avvenuti in periodi diversi. Il primo filone giudiziario riguarda un cittadino marocchino, 39 anni, accusato di aver torturato un detenuto italiano di 47 anni. Secondo l’accusa, la vittima è stata sottoposta a percosse abituali, minacce e atti profondamente umilianti che gli hanno causato gravi traumi fisici e psichici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Orrore dietro le sbarre: torture e abusi nel carcere di Prato

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