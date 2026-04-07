Nuove denunce di abusi nel carcere di Opera chieste verifiche urgenti | Possibili torture

Nuove accuse di abusi emergono nel carcere di Opera, con richieste di verifiche immediate. Dopo un'inchiesta di Fanpage.it sulle presunte violenze avvenute alla vigilia di Natale, è stata presentata una denuncia aggiuntiva. Contestualmente, è stata inviata una lettera ai Garanti dei detenuti per sollecitare controlli rapidi e approfonditi. La situazione riguarda presunte torture e violazioni dei diritti dei detenuti nel penitenziario.

Dopo l'inchiesta di Fanpage.it sulle presunte violenze nel carcere di Opera alla Vigilia di Natale, è stata depositata una nuova denuncia ed è stata inviata una lettera ai Garanti dei detenuti per chiedere verifiche urgenti. Intanto, la redazione ha ricevuto nuove segnalazioni di "episodi di violenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Detenuti del carcere di Opera denunciano nuovi pestaggi e abusi con una lettera: “Qui è la prassi” Torture nel carcere minorile di Roma, Antigone denuncia: “È l’effetto del Decreto Caivano”Le indagini nei confronti di dieci agenti della polizia penitenziaria del carcere di Casal del Marmo sono partite anche grazie ad un esposto... Temi più discussi: Sudan, 4 anni di conflitto. La denuncia di Msf: Violenza sessuale usata come arma di guerra; Parigi, casi di abusi nei doposcuola: 31 animatori sospesi per violenza sessuale; Abusi sessuali su un 14enne, dieci anni alla caposala del Goretti; Giappone, ex geisha denuncia abusi e molestie nel mondo delle maiko. Detenuti del carcere di Opera denunciano nuovi pestaggi e abusi con una lettera: Qui è la prassiNuove accuse di pestaggi nel carcere di Opera a Milano. Con una lettera indirizzata a Fanpage.it, una trentina di detenuti hanno denunciato presunte violenze, abusi e condizioni disumane dopo i fatti ... fanpage.it Osteopata accusato di abusi sessuali. L’indagine si allarga: altre denunceMontecatini Terme, 24 marzo 2026 – Altre ragazze avrebbero denunciato di aver subito gli stessi abusi sessuali quando si recavano nello studio professionale di Chiesina Uzzanese, per sottoporsi alle ... lanazione.it Nuove piantumazioni a viale Vasco de Gama, si attendevano da un anno: inseriti alberi già secchi dopo la denuncia pubblica [https://www.ilmarforio.it/ostia-alberi-piantati-a-vasco-de-gama-ma-sono-gia-secchi-intervento-tardivo-dopo-le-denunce/](https://www - facebook.com facebook #Malattia e flusso #UNIEMENS, cambiano le regole: a partire dalle denunce contributive relative al mese di marzo 2026, entrano ufficialmente in vigore le nuove modalità operative x.com