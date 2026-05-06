Oroscopo della prossima settimana 11-17 maggio 2026 | Cazimi Mercurio e Luna Nuova in Toro

La settimana dal 11 al 17 maggio 2026 si apre con un ritmo tranquillo e si intensifica giovedì 14 maggio, quando Mercurio e il Sole in Toro si uniscono in un aspetto chiamato Cazimi. In questa data, i due pianeti si trovano nello stesso grado dello zodiaco, creando una congiunzione che, secondo l'astrologia, favorisce momenti di maggiore chiarezza e comprensione. La Luna Nuova nello stesso segno completa il quadro di questa fase.

Una settimana che si apre con calma e arriva al punto più luminoso giovedì 14 maggio, quando Mercurio si fonde col Sole in Toro: è il Cazimi, l'incontro celeste che porta lampi di chiarezza pratica. Sabato 16 maggio, alle 20:00, la Luna Nuova in Toro chiede un seme concreto — un progetto economico, una scelta di lavoro, una decisione che mette radici. Il 17, Mercurio entra in Gemelli e accelera.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana 11-17 maggio 2026: Cazimi Mercurio e Luna Nuova in Toro Notizie correlate Oroscopo di maggio 2026: il mese della Luna Piena in Scorpione e del Cazimi di Mercurio in ToroL'oroscopo di maggio 2026 si apre venerdì con la Luna Piena in Scorpione del ponte del 1° maggio: un mese che da qui in avanti tiene insieme due... Leggi anche: Oroscopo Toro di maggio 2026: il mese della fortuna fra Cazimi, Luna Nuova e Marte Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Oroscopo della settimana dal 27 aprile al 3 maggio 2026; Oroscopo della settimana dal 4 maggio al 10 maggio di Paolo Fox; L'Oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026; L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio: Ariete, Toro e Sagittario al top. Oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026: Gemelli, Leone e Bilancia tra i segni più amati!L'oroscopo settimanale dal 4 al 10 maggio 2026. Scopri le previsioni della settimana su amore, salute, lavoro e fortuna segno per segno! alfemminile.com Oroscopo della prossima settimana 4-10 maggio 2026: classifica 1-12, mantra e consigli pratici per ogni segnoOroscopo settimanale 4-10 maggio 2026: con Plutone in revisione dal 6, la classifica dei 12 segni e la mossa giusta per rivedere ciò che vale. msn.com L'oroscopo della settimana dal 4 al 10 maggio 2026 Preparatevi perché quella che sta per iniziare sarà una settimana piena, anzi, pienissima, ricchissima, forse tra le più intense e toste dell'anno. Tra segni in burnout da lavoro, scadenze non rispettate, stress, - facebook.com facebook